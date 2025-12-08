Прокуратура провела операцию - Арестован капитан ГПС

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре возбудило уголовное дело в связи с ввозом в страну крупной партии табачных изделий морским путём.

Как сообщает Qafqazinfo, в результате проведённой операции были задержаны начальник подразделения и контролёр береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) в Нефтчалинском районе.

На основании представления прокурора капитан Вюсал Садыгов по решению суда был арестован, в отношении контролёра избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Отмечается, что по делу имеются и другие задержанные.

Официального заявления по этому поводу пока нет.