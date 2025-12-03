 В Бакинском метрополитене ответили на заявление Нармин Салмановой - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
В Бакинском метрополитене ответили на заявление Нармин Салмановой - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий22:40 - Сегодня
В ЗАО «Бакинский метрополитен» прокомментировали распространившиеся сообщения о том, что организация якобы не выполнила данное ведущей Нармин Салмановой обещание, связанное с заработной платой.

В ответ на запрос Oxu.Az в ЗАО заявили, что для замещения указанной должности были приглашены и рассмотрены несколько кандидатов.

Отмечается, что прием на работу в Бакинский метрополитен осуществляется справедливо, прозрачно и на основе равных возможностей для всех претендентов.

«Информируем, что процесс приема на работу по данной должности приостановлен в связи с отсутствием кандидатов, соответствующих установленным требованиям», - говорится в заявлении.

11:17

В июле уходящего года распространилась информация о том, что телеведущая Нармин Салманова назначена на должность главы пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен».

Информация была подтверждена 1news.az телеведущей, однако официального заявления о назначении от ЗАО «Бакинский метрополитен» так и не последовало – как оказалось сотрудничество не сложилось.

«Некоторое время мне задают вопросы, касающиеся Бакинского метрополитена. Хочу сообщить, что мой уход с телевидения был связан с предложением от метрополитена и желанием попробовать себя в этой сфере» - рассказывает на своей странице в социальной сети Facebook Нармин Салманова.

Н.Салманова отмечает, что после долгих переговоров было достигнуто окончательное соглашение: «Однако в день выхода на работу и подписания трудового договора некоторые условия, важные для меня, были изменены.

По этой причине сотрудничество не состоялось. Таким образом, информация о том, что я работала там, является неверной».

Также Нармин Салманова подчеркивает, что в настоящее время после некоторого перерыва сейчас она обдумывает свои профессиональные планы.

