 Трагическая смерть 13-летней девочки в Баку: полиция исследует возможную связь с игрой «Синий Кит» - ВИДЕО - ОБНОВЕНО
Общество

Трагическая смерть 13-летней девочки в Баку: полиция исследует возможную связь с игрой «Синий Кит» - ВИДЕО - ОБНОВЕНО

First News Media21:30 - Сегодня
Журналист и соцэксперт Зульфия Абульфаз сообщила в социальных сетях о трагическом случае, произошедшем в Баку.

По её словам, 13-летняя Мамедова Тарлан кызы совершила самоубийство, предположительно под воздействием так называемой игры «Синий Кит».

Как пишет журналист, инцидент произошёл в прошлое воскресенье поздно вечером, когда девочка находилась дома одна. Мать школьницы работает няней и в тот день, по просьбе работодателей, вышла на дополнительную работу, так как семья, у которой она работает, отправилась на свадьбу. Отец девочки вместе со старшим сыном поехали за матерью, чтобы забрать её с работы. Таким образом, Камала осталась в квартире одна.

По словам Зульфии Абульфаз, вернувшись домой, родители увидели шокирующую картину: девочка находилась в коридоре, повешенной на установленном там турнике. Изначально родители решили, что дочь хочет их разыграть, однако, когда она не реагировала ни на звук, ни на прикосновения, стало ясно, что произошла трагедия. Медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть.

Журналист сообщает, что Кямала училась в школе №143 и мечтала стать полицейским. Она регулярно ходила на подготовительные курсы, а чтобы ускорить рост, ежедневно подтягивалась именно на том турнике, который позже стал местом трагедии.

Как отмечает Зульфия Абульфаз, полиция уже исследовала телефон девочки. По предварительной информации, Кямала могла быть втянута в игру «Синий Кит». В телефоне якобы обнаружено сообщение: «Сегодня последний день».

Журналист подчёркивает, что семья девочки благополучная, трудолюбивая и заботливая. Мать помимо работы няни занималась приготовлением и продажей сладостей и выпечки. Родители уделяли детям внимание, заботились об их будущем. По словам Зульфии Абульфаз, знакомые семьи находятся в состоянии глубокого шока, так как никто не мог представить, что подобное может случиться.

Следственные органы продолжают расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего.

20:22

В Бинагадинском районе столицы произошёл несчастный случай.

Инцидент зарегистрирован в посёлке Расулзаде района.

Согласно информации, вечером родители обнаружили в квартире тело 13-летней девочки-подростка. Позже, увидев содержимое её телефона, семья пережила ещё один шок.

«Оказалось, что по ночам, когда все спали, она смотрела на телефоне страшные видео. Я об этом не знал. После проверки полиция установила, что она смотрела жуткие ролики про джиннов, шайтанов, кладбища. Даже в одной из тетрадей она нарисовала пугающий рисунок, похожий на джинна», — рассказал отец погибшей.

Внук великого Бюльбюля назначен дирижёром Государственного симфонического оркестра имени У.Гаджибейли

