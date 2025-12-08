Заслуженный артист Азербайджана награждён почётной медалью в Пакистане - ФОТО

Директор Международного центра мугама, заслуженный артист, тарист, культурный посол Узбекистана Саиб Пашазаде был удостоен «Почётной медали» на Всемирном культурном фестивале, прошедшем в пакистанском городе Карачи.

Медаль была вручена заслуженному артисту президентом организации Art Council Мухаммедом Ахмедом Шахом.

Тарист, удостоенный «Почётной медали» за вклад в культуру, стал первым артистом, получившим эту награду.

Отметим, что Саиб Пашазаде до сегодняшнего дня за успешную популяризацию тара - королевского музыкального инструмента Азербайджана - в различных международных проектах был удостоен многочисленных медалей и почётных званий. В этот ряд входят: специальное звание «Паганини тара» на Международном музыкальном фестивале Ниагара (2008), медали за вклад в развитие культурных связей между Польшей и Азербайджаном (2018 и 2021), золотая медаль, учреждённая по случаю 100-летия образования Республики Якутия и вручённая президентом Якутии (2022), медаль «Низами-880», вручённая генеральным секретарём ТЮРКСОЙ Султаном Раевым за участие в проектах организации во многих странах мира, медаль к 30-летию ТЮРКСОЙ, медаль французского города Карьер-сюр-Пуасси (2019), а также почётное звание и медаль «Культурный посол Узбекистана».

Также стоит отметить, что тарист, проводя мастер-классы и лекции по тару в разных странах мира, добился широкого распространения нашего национального музыкального инструмента. Благодаря этой деятельности он был удостоен звания почётного профессора ряда высших учебных заведений Узбекистана.