Общество

В поставляемой в Азербайджан из России говяжьей тушенке обнаружена свинина

First News Media19:45 - Сегодня
В поставляемой в Азербайджан из России говяжьей тушенке обнаружена свинина

ДНК свинины обнаружили в говяжьей тушенке «Главпродукта», поставляемой в российскую армию и страны Центральной Азии, в том числе и в Азербайджан.

Об этом сообщает Telegram-канал All Exclusive со ссылкой на результаты генетической экспертизы продукта. В июле этого года компания была национализирована, а еще ранее фактически перешла под контроль предприятия «Дружба народов», связанного с экс-главой Минсельхоза, писал ранее The Insider.

По данным экспертизы, проведенной в сентябре 2025 года, ДНК животного, принадлежащего к виду Sus scrofa (то есть свиньи), обнаружили в 500-граммовых банках тушенки марки «Семейный бюджет». Ее производитель — АО «Орелпродукт», предприятие «Главпродукта» в Орловской области.

Некоторые пробы тушенки были отобраны в столовой в/ч 81521 в Орехово-Зуево. В этой воинской части базируется «ремонтно-восстановительный» батальон, который, как говорится на сайте муниципалитета, может отремонтировать «любую тяжелую военную технику», в том числе в условиях боевых действий.

В распоряжении All Exclusive также оказались документы, согласно которым осенью 2025 года поставки этой тушенки шли не только в столовые российской армии, но и на экспорт в целый ряд стран Центральной Азии, большинство населения которых исповедует ислам. Для мусульман свинина является табуированным продуктом.

Так, говяжья тушенка «Семейный бюджет» осенью 2025 года была поставлена в Таджикистан (ООО «Авис Душанбе» и ООО «Корвон 2011»), в Казахстан («Докка»), Кыргызстан («Умай Групп») и Азербайджан (« Шам-Фи интернешнл Трединг Компани»).

The Insider направил запрос в «Орелпродукт», а также основным дистрибьюторам говяжьей тушенки в странах Центральной Азии и Азербайджане. На момент публикации редакция не получила оперативного ответа.

Активы компании «Главпродукт» в июле этого года были переданы Росимуществу. Группа компаний была основана в 1999 году Леонидом Смирновым, американским бизнесменом русского происхождения. Формально именно из-за владельца из «недружественной страны» компания перешла во временное управление Росимущества еще в октябре прошлого года.

В то же время, как писал The Insider, фактически контроль над «Главпродуктом» уже к концу 2024 года установило предприятие «Дружба народов», известное поставками продуктов Росгвардии и связанное с бывшим главой Минсельхоза Александром Ткачёвым.

