Посол: Азербайджан и ОАЭ расширяют проекты возобновляемой энергии

В настоящее время между Азербайджаном и ОАЭ ведется работа по выявлению новых проектов по ветровой и солнечной энергии.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал посол ОАЭ в Азербайджане Мухаммед Аль Блуши.

Он отметил, что энергетическая сфера, в частности, сектор возобновляемой энергии, является одним из самых динамичных направлений сотрудничества двух стран. В этом контексте компания Masdar ОАЭ выступает в качестве ведущего партнера, реализующего крупнейшие проекты в Азербайджане.

«Что касается области возобновляемой энергии, то компания Masdar ОАЭ - одна из крупнейших в этой сфере. В настоящее время Masdar реализовала несколько крупных проектов и подписала соответствующие контракты. Несколько проектов уже сданы в пользование», - сообщил посол.