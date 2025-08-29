Как участники свадебных кортежей нарушают правила дорожного движения - ВИДЕО

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилась к участникам свадебных кортежей.

В обращении отмечается, что некоторые водители, присоединяясь к свадебным кортежам, нарушают правила дорожного движения и создают серьёзные риски для общей безопасности. К таким нарушениям относятся превышение скорости, опасные манёвры, чрезмерное использование звуковых сигналов, поведение, носящее характер автонарушений, а также создание препятствий другим участникам движения. Подобные действия ставят под угрозу как участников кортежа, так и остальных участников дорожного движения.

Главное управление государственной дорожной полиции ещё раз напоминает, что в свадебных кортежах следует соблюдать следующие правила:

- необходимо ограничивать количество транспортных средств,

- двигаться только по одной полосе,

- соблюдать дистанцию между автомобилями,

- выбирать оптимальный скоростной режим,

- не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«Нельзя забывать, что для того, чтобы радостный день не превратился в горькое воспоминание, каждый водитель должен вести себя ответственно и строго соблюдать правила дорожного движения. Главное управление Государственной дорожной полиции ещё раз призывает всех участников движения быть внимательными и соблюдать правила», - говорится в обращении.

Ниже представлено видео, на котором зафиксированы случаи нарушения правил дорожного движения участниками свадебных кортежей.