Невестку Рамиза Мехтиева уволили из Онкологической клиники АМУ

Нигяр Мехтиева, невестка обвиняемого в госизмене и других преступлениях Рамиза Мехтиева, освобождена от должности замдиректора по лечебной работе и заведующей II хирургическим отделением онкологической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ).

Информацию об этом подтвердили в клинике. Сообщается, что Н.Мехтиева была отстранена от занимаемой должности на днях.

Следует отметить, что директор клиники Ахлиман Амирасланов принял на работу невестку Р.Мехтиева после назначения последнего президентом Национальной Академии наук Азербайджана. Ей было присвоено ученое звание доцента.

Напомним, что ранее на выезд из страны супруги Мехтиева Галины Мехтиевой, сына — замминистра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Теймура Мехтиева, дочери Камили Алиевой и зятя Ильхама Алиева был наложен запрет.

