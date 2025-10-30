Эльдар Азизов: Случаи нарушения служебной этики и злоупотребления полномочиями недопустимы

Большинство государственных служащих честно выполняют свои обязанности, однако отдельные случаи нарушения служебной этики и злоупотребления полномочиями абсолютно недопустимы.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов на совещании с руководителями хозяйственных структур столицы.

Подобное поведение противоречит принципам государственной службы и должно получать своевременную и объективную оценку, подчеркнул он.

«Порой мы сталкиваемся с тем, что некоторые чиновники, которым доверены ответственные посты, в силу болезненных амбиций перерождаются и становятся на путь недопустимых действий и даже предательств. Пусть все помнят, что благодаря политике Президента Азербайджана государство сформировалось как единый субъект и оно в состоянии очищаться от нерадивых руководителей в том числе, что мы и видим на практике. Все чиновники должны помнить, что ответственность и преданность курсу - главные критерии оценки их работы», - сказал глава Исполнительной власти Баку.

По словам главы города, каждый представитель власти обязан помнить о своей ответственности перед обществом и работать в интересах граждан, проявляя скромность, порядочность и преданность своей профессии.

Совещание с участием руководителей хозяйственных структур посвящено подготовке к зимнему сезону, плану работ накануне Нового года, ходу реализации поручений Президента Ильхама Алиева, направленных на повышение качества жизни в столице Азербайджана, а также вопросам оформления городских цветников.

Главам районной исполнительной власти поручили начать подготовительные работы к Новому году. На совещании был принят комплексный план на случай возможных снегопадов.

В ходе обсуждения особое внимание было уделено работе треста по обслуживанию гражданского населения. В адрес руководства этого подразделения прозвучала критика за выявленные в ходе внутренней проверки недостатки. Руководству жилищно-коммунального департамента города Баку было поручено рассмотреть целесообразность оставления на должности главы треста, а также повысить эффективность работы структуры.

Выступая на совещании, Эльдар Азизов также отметил, что сегодня, благодаря фактору личности Президента Ильхама Алиева и проводимой им последовательной политике, Азербайджан впервые занял свое значимое место на мировой политической арене. Он подчеркнул, что для успешной реализации государственных программ необходимы профессионализм, ответственность и добросовестное отношение к делу.