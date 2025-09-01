 МВД расследует дело о пытках над ребёнком в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

МВД расследует дело о пытках над ребёнком в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова11:28 - Сегодня
МВД расследует дело о пытках над ребёнком в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

МВД начало расследование в отношении несовершеннолетнего, который, предположительно, подвергся пыткам в Сабунчинском районе.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел в ответ на запрос Report.

Отмечается, что по данному факту проводятся соответствующие следственные действия.

11:08

В Сабунчинском районе Баку проводится расследование в отношении несовершеннолетнего ребёнка, который, предположительно, подвергся пыткам со стороны своей тёти.

Председатель Общественного объединения помощи женщинам «Чистый мир» Мехрибан Зейналова сообщила Report, что о насилии над ребёнком сообщили соседи:

«Отец и мать ребёнка скончались, и он живёт со своей тётей. Мы уже связались с сотрудниками полиции. Представители районной Исполнительной власти и сотрудники полиции сейчас направляются на место происшествия. Более подробная информация будет предоставлена позже».

В ответ на запрос Report в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей сообщили, что по факту ведётся расследование:

«В связи с инцидентом, произошедшим на территории Сабунчинского района города Баку, незамедлительно были установлены контакты с соответствующими ведомствами. В настоящее время комиссия по защите прав детей при Исполнительной власти Сабунчинского района и сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в семье, где проживает ребёнок. Другие сведения об инциденте станут известны в ходе расследования».

Поделиться:
553

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» в Тяньцзине - ФОТО

Политика

Минская группа ОБСЕ прекратила существование

Общество

Будет ли перенесено начало учебного года в Азербайджане в связи с Формулой-1?

Общество

Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью Центра социальной реабилитации для ...

Общество

Группы SABAH будут созданы еще в 5 университетах

Кадры спасения девушки, которая тонула в Каспийском море - ВИДЕО

Будет ли перенесено начало учебного года в Азербайджане в связи с Формулой-1?

Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью Центра социальной реабилитации для детей «Tut Əlimdən» - ФОТО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Стала известна стоимость билетов и расписание поездов по маршруту Баку-Агдам-Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

127 абитуриентов, набравших более 600 баллов, выбрали Карабахский университет

В Азербайджане наложен арест на криптовалюту

Стало известно число безработных молодых людей в Азербайджане

Последние новости

Группы SABAH будут созданы еще в 5 университетах

Сегодня, 15:10

Кадры спасения девушки, которая тонула в Каспийском море - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

Минская группа ОБСЕ прекратила существование

Сегодня, 14:50

«Байер» объявил об отставке тен Хага с поста главного тренера команды

Сегодня, 14:45

Будет ли перенесено начало учебного года в Азербайджане в связи с Формулой-1?

Сегодня, 14:40

Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью Центра социальной реабилитации для детей «Tut Əlimdən» - ФОТО

Сегодня, 14:35

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» в Тяньцзине - ФОТО

Сегодня, 14:30

Пакистан восстановил дипотношения с Арменией после согласования с Азербайджаном

Сегодня, 14:22

Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС

Сегодня, 14:15

Устроивший пожар в Лянкяранском районе привлечён к ответственности

Сегодня, 13:55

Арзу Алиева поделилась публикацией из китайского города Тяньцзинь - ФОТО

Сегодня, 13:43

Прогноз погоды на 2 сентября в Азербайджане

Сегодня, 13:35

МИД Азербайджана выразил соболезнования Афганистану

Сегодня, 13:18

В Афганистане число жертв землетрясения возросло до 800 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:05

Повыситься ли стоимость проезда в общественном транспорте? – Официальный ответ

Сегодня, 13:00

Пиастри сохраняет лидерство, Норрис остался вне подиума

Сегодня, 12:55

Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - ФОТО

Сегодня, 12:52

«Sanremo Junior разделил мою жизнь на «до» и «после» - Джамал Гасымов о первом международном успехе и не только - ВИДЕО

Сегодня, 12:50

Оверчук высказался о сотрудничестве России и Азербайджана

Сегодня, 12:47

Двухлетний ребенок упал в канализационный люк в Центральном парке - ФОТО

Сегодня, 12:45
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05