Пиастри сохраняет лидерство, Норрис остался вне подиума

First News Media12:55 - Сегодня
После летнего перерыва команды Формулы-1 вернулись на трассу Зандвоорт в Нидерландах.

Несмотря на большой наплыв болельщиков на родине четырехкратного чемпиона Макса Ферстаппена, внимание было сосредоточено на гонщиках «McLaren» – Оскаре Пиастри и Ландо Норрисе.

В пятничных и субботних тренировках пилоты «McLaren» показали впечатляющую скорость. В квалификации Ландо допустил ошибку и упустил поул, а Оскар Пиастри занял первое место, показав исторический результат. Пилоты Red Bull Макс Ферстаппен и Айзек Хэцер расположились на 3-м и 4-м местах соответственно.

Старт гонки оказался напряженным: Макс и Шарль Леклер менялись позициями, но к 8-му кругу Ландо восстановил своё положение. На сложном 3-м повороте Леклер ошибся, и на трассу выехал автомобиль безопасности. Серии пит-стопов и тактические стратегии по шинам усилили борьбу за лидерство. Кими Антонелли получил штрафы, а Льюис Хэмилтон после контакта после пит-стопа вынужден был прекратить гонку.

За 6 кругов до финиша из машины Ландо Норриса пошел дым, и британский пилот был вынужден остановиться у обочины. Таким образом, Оскар Пиастри сохранил лидерство и одержал победу – седьмую в сезоне и девятую в карьере, завоевав Большой приз. Макс Ферстаппен стал вторым, а Айзек Хэцер впервые поднялся на подиум, став 5-м самым молодым гонщиком в истории F1, кто этого достиг.

Джордж Рассел остался в шаге от подиума. Александр Элбон, стартовав сзади, финишировал 5-м, Оливер Бёрман - 6-м. Пилоты «Aston Martin» Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо заняли 7-е и 8-е места. Топ-10 замкнули Юки Цунода и Эстебан Окон.

В чемпионате Оскар Пиастри укрепил лидерство: 309 очков, опережая Ландо Норриса на 34 очка. Макс Ферстаппен – третий с 205 очками. Инженеры «McLaren» остаются главными фаворитами в борьбе за Кубок.

Следующая гонка пройдет на трассе Монца, а до Гран-при Азербайджана осталось всего 20 дней.

