В Баку приостановили деятельность предприятия по производству воды

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) приостановило деятельность предприятия по производству питьевой воды из-за выявленных нарушений стандартов качества.

Как сообщили в агентстве, предприятие расположено в посёлке Тюркан Абшеронского района, передает 1news.az.

В ходе внеплановой проверки были обнаружены серьёзные нарушения: отсутствие мониторинга и регистрации температурного режима, отсутствие системы вентиляции, несоблюдение технологической последовательности, а также непринятие необходимых санитарных мер.

Кроме того, специалисты АПБА взяли образцы воды из 19-литровых бутылей. Проведённые анализы показали значительное несоответствие установленным стандартам качества.

В связи с этим работа предприятия временно приостановлена, в отношении его руководителя составлен административный протокол. Расследование продолжается.