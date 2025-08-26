 127 абитуриентов, набравших более 600 баллов, выбрали Карабахский университет | 1news.az | Новости
127 абитуриентов, набравших более 600 баллов, выбрали Карабахский университет

First News Media20:45 - Сегодня
Согласно результатам приема в вузы, объявленным Государственным экзаменационным центром, по сравнению с предыдущим годом увеличилось число студентов с высокой успеваемостью, принятых в Карабахский университет на 2025/2026 учебный год.

Студентами Карабахского университета стали 127 молодых людей, набравших более 600 баллов. В прошлом учебном году этот показатель составил 101 человек. Также в этом году вне конкурса в Карабахский университет поступили 5 победителей республиканских предметных олимпиад. В прошлом году этот показатель составил 1 человек.
В текущем году студентами Карабахского университета стали 205 человек, набравших на вступительном экзамене в вузы 501–600 баллов и 281 человек – в диапазоне 401–500 баллов. Таким образом, в Карабахский университет поступили 332 абитуриента, набравших 500+ баллов, и 613 абитуриентов, набравших 400+ баллов.
Самый высокий процент поступления в университет у студента, поступившего на специальность «Лечебное дело» и набравшего 683,9 балла.

Следует отметить, что основной целью приема студентов в Карабахский университет, начавшего свою деятельность в сентябре 2024 года, является привлечение в вуз качественного студенческого контингента за счет повышения среднего балла приема по отдельным специальностям.

Напомним, что прием студентов в Карабахский университет осуществляется только на основе государственного заказа.

