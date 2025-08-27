 Стала известна стоимость билетов и расписание поездов по маршруту Баку-Агдам-Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Общество

Стала известна стоимость билетов и расписание поездов по маршруту Баку-Агдам-Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий14:52 - Сегодня
Стала известна стоимость билетов и расписание поездов по маршруту Баку-Агдам-Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Входящее в состав AZCON Holding ЗАО «Азербайджанские железные дороги» с 30 августа запускает пассажирские перевозки по маршруту Баку-Агдам-Баку.

Пассажирам будут предоставлены услуги современными поездами марки «FLIRT», произведёнными швейцарской компанией «Stadler», сообщает 1news.az со ссылкой на АЖД.

Согласно расписанию, поезд будет отправляться из Баку по субботам в 07:10 и прибывать в Агдам в 11:53, а отправляясь из Агдама в 18:20, поезд прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:55. На маршруте доступны следующие станции Баку, Баладжары, Уджар, Ляки, Евлах, Барда, Кечарли, Тезекенд и Агдам.

Пассажирам предлагаются варианты путешествия в классах стандарт, стандарт+, бизнес и первый класс. Минимальная стоимость билета от Баку до станций Барда и Кечарли, а также до остановки Тезекенд составляет 12 AZN, до железнодорожного и автовокзального комплексов Агдама - 12,80 AZN.

Во время поездки пассажиры могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Билеты на маршрут Баку-Агдам-Баку можно будет приобрести с 27 августа на веб-сайте АЖД, через приложение «ADY Mobile» и в железнодорожных кассах.

С целью организации комфортных поездок на освобождённые территории при покупке билета на маршрут Баку–Агдам–Баку автоматически будет предоставляться разрешение через портал.

Напомним, что до периода оккупации пассажирские перевозки из Баку в Агдам осуществлялись спальными вагонами по маршруту Баку-Ханкенди-Баку. Поезда по направлению Баку-Агдам-Баку курсировали в последний раз в 1993 году. В то время преодоление расстояния в 371 км до Агдама занимало 8,5 часов.

«Железная дорога Баку–Агдам–Баку не только повысит доступность общественного транспорта в экономическом регионе Карабаха, но и внесёт важный вклад в социально-экономическое возрождение Агдама и соседних районов, расширение транспортных возможностей Азербайджана в этом регионе и в целом в процесс Великого Возвращения», - отмечают в АЖД.

11:55

ЗАО «Азербайджанские железные дороги», входящее в холдинг AZCON, с 30 августа впервые запускает регулярные рейсы в Агдам на современных поездах.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на АЖД.

Билеты поступили в продажу с сегодняшнего дня - поезд будет отправляться из Баку в Агдам и обратно каждый субботний день.

660

Точка зрения

