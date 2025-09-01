Повыситься ли стоимость проезда в общественном транспорте? – Официальный ответ

Стоимость проезда в общественном транспорте в настоящее время составляет 50 гяпиков, и никакого решения о повышении тарифов не принималось.

Как передает 1news.az, об этом APA сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Следует отметить, что в последнее время в прессе и социальных сетях циркулируют слухи о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Однако эти утверждения не нашли подтверждения в заявлениях государственных органов.

Напомним, что ранее ЗАО «Бакинский метрополитен» также сообщало СМИ, что не располагает информацией о каком-либо регулировании тарифов в метро.