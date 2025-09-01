МВД призывает водителей к бдительности на дорогах - ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обратился к водителям, заявив, что невнимательность и безответственность за рулём приводят к тяжёлым дорожно-транспортным происшествиям.

Как передает 1news.az, согласно наблюдениям, аварии, которые наносят вред водителям, другим участникам движения и инфраструктуре, чаще всего происходят из-за невнимательности при перестроении или несоответствия скорости потоку. Это приводит к заторам и затрудняет движение, особенно на оживленных улицах и проспектах.

В обращении говорится, что каждый водитель должен быть внимателен, соблюдать требования дорожных знаков и правильно выбирать скорость и полосу движения. Кроме того, при вынужденной остановке из-за поломки, водитель обязан убрать транспорт с дороги, включить аварийную сигнализацию и выставить специальный знак.

«Давайте не забывать, что для того, чтобы не стать участником ДТП, нужно быть внимательным и ответственным на дорогах, а также соблюдать правила», - говорится в обращении.