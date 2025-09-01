Двухлетний ребенок упал в канализационный люк в Центральном парке - ФОТО

Двухлетний ребенок провалился в открытый канализационный люк в Центральном парке.

Об этом сообщил родственник малыша.

Отмечается, что ребенок вместе с родителями приехал из России в Азербайджан. Инцидент произошел в тот момент, когда родители отдыхали в парке.

«Мы с трудом вытащили ребенка из люка. Он повредил голову, травмировал ноги. Мы повезли его к врачу, обследовали и, слава богу, он здоров. Мы обратились в правоохранительные органы и в столичную Исполнительную власть. Хотим, чтобы ответственный за это был найден», - сказал родственник.

Источник: Qafqazinfo