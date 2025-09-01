Пакистан восстановил дипотношения с Арменией после согласования с Азербайджаном

Пакистан восстановил дипломатические отношения с Арменией после согласования с Азербайджаном.

Восстановление дипломатических отношений Пакистаном с Арменией было согласовано с Азербайджаном, передает "AnewZ" со ссылкой на свои источники.

По информации, этот шаг Пакистан осуществил на основе консультаций с Баку.

После встречи лидеров Азербайджана, США и Армении в Вашингтоне прошли переговоры с Исламабадом, после чего инициатива была согласована.

Отметим, 31 августа министры иностранных дел Армении и Пакистана подписали коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.