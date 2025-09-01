МИД Азербайджана выразил соболезнования Афганистану
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Афганистане.
Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении дипведомства на странице в соцсети "X".
"Глубоко опечалены новостью о разрушительном землетрясении в Афганистане. С глубокой скорбью выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы [рядом] с народом Афганистана в это трудное время", - говорится в публикации.
Отметим, что число погибших в результате сильного землетрясения в Афганистане достигло 800 человек, еще 1 500 человек получили ранения.
252