«Sanremo Junior разделил мою жизнь на «до» и «после» - Джамал Гасымов о первом международном успехе и не только - ВИДЕО

Интервью 1news.az с юным азербайджанским певцом, обладателем третьего места на международном конкурсе для юных сольных исполнителей в возрасте от 6 до 15 лет Sanremo Junior 2025 Джамалом Гасымовым.

В этом году имя Джамала Гасымова впервые прозвучало на большой международной сцене - он стал обладателем третьего места на престижном конкурсе Sanremo Junior 2025, где выступают юные сольные исполнители со всего мира. Для Азербайджана это результат с особым значением, так как Дж.Гасымов стал первым, кто поднял флаг страны на пьедестале этого конкурса, попав в тройку лучших. В интервью 1news.az певец поделился воспоминаниями о Сан-Ремо, рассказал о своём первом международном опыте, о том, что изменилось после конкурса, а также о мечтах, планах и музыкальных кумирах.

- Джамал, уже прошло немного времени после твоего участия в ежегодном международном конкурсе для юных сольных исполнителей Sanremo Junior - какие чувства остались у тебя в душе? Ты больше радуешься тому, что попал в тройку лидеров, или уже анализируешь, что можно было бы сделать лучше?

- Каждый раз вспоминая это время, меня посещает приятная ностальгия. Конечно, я, безусловно, был рад тому, что впервые в истории смог с гордостью поднять наш флаг, попав в тройку, но я всегда стараюсь развиваться и каждый день брать новую планку достижений.

Смог бы я на тот момент сделать лучше? Хороший вопрос. Думаю, что я выжал максимум из возможного на тот момент и тренеры остались довольны. Смогу ли я нынешний сделать лучше, чем я сделал тогда? Безусловно, да.

- Какой момент на конкурсе ты запомнил сильнее всего - репетиции, выход на сцену, реакцию зала или, может, знакомство с другими участниками?

- Весь период нахождения в Сан-Ремо был очень запоминающимся. Думаю, что могу выделить момент, когда мы находились за сценой, ожидая нашего выхода. Никогда не забуду этого ощущения, когда до твоего выхода остался всего лишь один номер. Вот и все. Момент настал. Такого рода мысли были у меня в голове. С одной стороны, небольшое волнение, а с другой, - даже, сказал бы, чувство облегчения. Трудно описать это.

- Многие говорят, что такие конкурсы «меняют жизнь». Что в твоей жизни реально поменялось после Sanremo Junior?

- В первую очередь за 1,5 месяца интенсивной подготовки я вырос вокально и морально. Это было мое первое международное испытание, которое подарило мне невероятный опыт и знания. Думаю, что могу сказать, что конкурс Sanremo Junior разделил мою жизнь на «до» и «после».

- Чувствуешь ли, что на тебе теперь больше ответственности как у молодого артиста, представляющего Азербайджан?

- Во время подготовки к выступлению в Сан-Ремо это чувство было на пределе. Зная, что мне выпала честь нести наш флаг на плечах, я не мог себе позволить где-то не доработать или же схалтурить. И это же чувство было на пределе за минуту до выхода на сцену, как я уже ранее говорил. На протяжении всего периода меня не покидали мысли о том, что я должен выдать максимум и даже больше. Каждый вечер по возвращении домой у меня хватало сил только на то, чтобы сказать: «Спокойной ночи» и раствориться в кровати. Настолько интенсивно мы работали.

- Каким ты видишь свой следующий шаг в музыке? Запись авторских песен, клипы, дуэты или что-то ещё?

- На данный момент готовится запись нового, полностью акустического сингла, автором которого является Ирада Бабаева. Формат сильно будет отличаться от моих предыдущих песен, и да, в будущем я буду фокусироваться именно на авторских песнях.

- С кем из мировых артистов ты мечтаешь спеть дуэт?

- Думаю, что это Бруно Марс. То, как он в различных жанрах умудряется взрывать, меня поражает. Его вокальная техника - это то, куда я стремлюсь. Поэтому из нынешних артистов я бы выбрал именно его.

- Что сегодня слушает азербайджанская молодежь? Ты сам больше по мировой поп-рок сцене или тебе ближе местные артисты?

- Честно говоря у каждого вкус индивидуален. Не думаю, что смогу ответить за всю нашу молодежь. Я сам лично слушаю в основном западную музыку. Майкл Джексон, Queen, Бруно Марс, Джастин Тимберлейк, The Weeknd. Эти артисты находятся в моем плейлисте.

- Какая песня звучит у тебя в наушниках чаще всего в последнее время?

- Это либо «Who is it», либо же «Why you wanna trip on me» - обе песни Майкла Джексона. Я знал эти песни долгое время, но, послушав их на виниловой пластинке около двух лет назад, я окончательно влюбился в них. Я верю в то, что когда-то наступит тот день, когда людям будут задавать этот вопрос, и они будут отвечать моими песнями.

- После Сан-Ремо многие думают: «Следующий шаг – «Евровидение». Ты представляешь себе, как это - выйти на такую сцену? И хотел бы ты в будущем поучаствовать в «детском» или «взрослом» Евровидении?

- «Евровидение» - это безусловно №1 среди музыкальных конкурсов по всему миру и этот конкурс требует большой как вокальной, так и ментальной подготовки. Представлять страну там - это большая честь. Для детского я уже не соответствую возрастной категории, а насчёт взрослого, думаю, время покажет.

- На твой взгляд, чего не хватает молодым азербайджанским артистам, чтобы громко заявлять о себе в Европе?

- Опять же у каждого случай индивидуальный. Не думаю, что я могу говорить об этом так как сам ещё не добился этого. Это бесспорно одна из моих главных целей, и я иду к ней.

- Кто тебя вдохновляет больше всего в музыке и в жизни?

- Это мои родители. Всегда были и всегда будут. Безумно благодарен им за то, как они меня всегда поддерживали и до сих пор поддерживают. Все мои даже немного странноватые идеи никогда не остаются без внимания. Словами не могу описать, как они меня вдохновляют - и в жизни, и в музыке. Если же под словом «музыка» подразумевается артист, думаю, что это Майкл Джексон и группа Queen. Эти артисты привели меня в мир музыки, и я по сей день, слушая их песни, получаю невероятную дозу вдохновения и энергии.

- Ты молодой артист, но у тебя уже определенный опыт. Как удаётся совмещать школу, друзей и музыку?

- Если честно никак. Когда начинается определенный проект, я откладываю все в сторону и занимаюсь им и только им. Все силы и время уходят на подготовку, записи и т.д. После окончания проекта практически не бывает времени взять перерыв. Благо, что есть телефон, и я могу поддерживать связь с близкими через звонки и мессенджеры.

- Есть ли у тебя личная мечта, которая пока никак не связана с музыкой?

- Думаю, что все мои мечты связаны так или иначе с музыкой, поэтому в голову ничего не приходит. Моя главная мечта - это стать иконой в музыкальной индустрии.

- Если бы у тебя была возможность обратиться к своим ровесникам в Азербайджане и за его пределами — что бы ты хотел им сказать?

- Если вы нашли дело, которое приносит вам счастье и вдохновение, если вы понимаете, что именно это дело вашей жизни, несмотря ни на какую критику со стороны окружающих, идите за ней. Все возможно, если есть желание и амбиции. Если же вы ещё не нашли дело вашей жизни, не бойтесь пробовать что-то новое. Каждый день пробуйте до того момента, пока вы не поймёте, что поиски завершились успешно.

- Представь, что через десять лет ты снова даёшь интервью после большого мирового успеха. Каким ты видишь Джамала Гасымова будущего?

- Очень интересный вопрос. Надеюсь, что к тому времени я смогу осуществить свои главные мечты. Такие, как выступление на Super Bowl, завоевание премии Grammy, аншлаги на мировых аренах, таких как Anfield, и т.п. Я верю в то, что это все осуществимо, и через 10 лет надеюсь мы снова с вами увидимся и вспомним это интервью (улыбается).