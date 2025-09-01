Будет ли перенесено начало учебного года в Азербайджане в связи с Формулой-1?

В связи с гонками Формулы-1 циркулируют слухи о том, что занятия в школах начнутся с 21 сентября.

Как сообщает 1news.az, в Министерстве науки и образования Азербайджана заявили газете «Азербайджанский учитель», что информация о переносе даты начала учебного процесса в связи с Гран-при Азербайджана Формулы-1, совпадающим с началом 2025-2026 учебного года, не соответствует действительности.

«Просьба ссылаться только на официальные источники по соответствующим вопросам. Кроме того, сообщаем, что в случае принятия решения о введении определенных ограничений в период проведения Гран-при Азербайджана Формулы-1 в отношении образовательных учреждений, расположенных на территории проведения гонок, общественность будет проинформирована», - говорится в заявлении.