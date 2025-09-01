Кадры спасения девушки, которая тонула в Каспийском море - ВИДЕО

26-летняя женщина, которая тонула в Каспийском море, была спасена.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В ведомство поступила информация о том, что на территории Национального приморского парка в Сабаильском районе Баку человек тонет в море. На место была направлена водолазно-поисковая группа Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС, которая спасла Жалю Шакир гызы Рзаеву, 1999 года рождения.