Прогноз погоды на 2 сентября в Азербайджане

Завтра в Азербайджане ожидается до 35 градусов тепла

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков. Северо-западный ветер утром сменится на юго-восточный, передает 1news.az.

Температура воздуха ночью составит 20-24 градуса тепла, днём - 30-35 градусов. Атмосферное давление - 755 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-75% ночью и 35-40% днём.

В районах Азербайджана также ожидается погода преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25 градусов, днём - 34-39 градусов, в горах ночью - 13-18 градусов, днём - 20-25 градусов тепла.