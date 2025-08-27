 В Азербайджане наложен арест на криптовалюту | 1news.az | Новости
В Азербайджане наложен арест на криптовалюту

Фаига Мамедова09:42 - Сегодня
В Азербайджане наложен арест на криптовалюту

По уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ), наложена блокировка на криптовалюту, которая является предметом преступления, совершенного организованной группой.

Как сообщает 1news.az, соответствующее решение было принято Сабаильским районным судом.

В материалах следствия отмечается, что в соответствии со статьей 99-1 Уголовного кодекса специальная конфискация как мера уголовно-правового характера предусматривает принудительное и безвозмездное изъятие в доход государства инструментов и средств, использованных при совершении преступления, а также имущества, полученного преступным путем.

Согласно статье 1.1 Закона «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма», под имуществом, полученным преступным путем, понимаются любые денежные средства, движимое или недвижимое, материальное или нематериальное имущество, включая виртуальные активы, прямо или косвенно полученные в результате совершения преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом.

В соответствии с той же статьей, виртуальный актив — это цифровое выражение стоимости, которое выступает в качестве средства обмена в платежных или инвестиционных целях и существует в системе оборота виртуальных активов.

Исходя из вышеизложенного, для обеспечения специальной конфискации по уголовному делу, возбужденному в отношении Б.Х.Р. и других лиц, задержанных СГБ, было принято решение об аресте принадлежащей им криптовалюты, которая была выявлена как предмет преступления, и это решение было направлено международным провайдерам услуг виртуальных активов для исполнения.

