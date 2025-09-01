Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС

Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Об этом сообщает "AnewZ" со ссылкой на дипломатические источники.

Хотя Китай поддерживает вступление Азербайджана в ШОС, Индия вновь заблокировала предложение о предоставлении Баку полноправного членства.

По мнению источников, этот шаг связан с тесными связями Азербайджана и Пакистана, противоречит принципам многосторонней дипломатии и «Шанхайскому духу», а также демонстрирует ограниченный подход Индии.