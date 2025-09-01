Фархад Мамедов: Фашистский режим Моди желает продолжения конфликтов

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: Телеграм-канал Ф.Мамедова

Азербайджан и Армения не стали членами ШОС и остались на уровне партнеров по диалогу из-за позиции Индии.

К такому заключению можно прийти после ознакомления с заявлением Президента Азербайджана о том, что Индия мстит Азербайджану на международных площадках.

Индия блокирует Азербайджан, Пакистан блокирует Армению в ШОС.

Однако Азербайджан и Пакистан проявили конструктивизм, вследствие чего Армения и Пакистан учредили дипломатические отношения.

Похоже Индия не приемлет мирной повестки, а проигравший в войне с Пакистаном фашистский режим Моди желает продолжения конфликтов.

Это уже второй раз, когда Индия своим поведением блокирует инициативы Китая по расширению организаций и повышению эффективности международных структур.

Главное для Азербайджана, что это не стало поводом для обострения отношений с Арменией, и это хорошо.