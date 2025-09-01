Общественное объединение IDEA провело акцию по очистке прибрежной территории в Масаллы - ФОТО

Сотрудниками и волонтерами Общественного объединения IDEA проведена очистка одного из участков реки Виляшчай, протекающего по территории села Истису Масаллинского района.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в IDEA, с целью защиты здоровья и обеспечения безопасности участников акции, а также для более эффективной организации деятельности они были обеспечены специальной одеждой, перчатками и другими необходимыми принадлежностями.

Общий объем собранных отходов составил около 1 тонны, причем значительную часть составили одноразовые пластиковые изделия, серьезно загрязняющие почвенную и водную экосистему. Организуемые акции по очистке не ограничиваются только сбором отходов, но также имеют важное значение с точки зрения устойчивости и сохранения экологического баланса.

IDEA вновь призывает граждан бережно и ответственно относиться к природе ради зеленого и здорового будущего, а при обнаружении случаев загрязнения окружающей среды информировать Общественное объединение IDEA посредством горячей линии «1113 – Скорая помощь природе».