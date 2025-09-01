AnewZ представил новый документальный фильм о Китае и Среднем коридоре - ВИДЕО

На фоне визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай для участия в 25-м саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Тяньцзине, AnewZ представил документальный фильм о китайской инициативе «Пояс и путь» и стратегическом значении Среднего коридора.

Автор фильма, документалист и политический обозреватель Анастасия Лаврина, подчеркнула: «Этот фильм показывает, что маршрут от Китая через Центральную Азию и Баку — это не только транспортный путь, но и символ развития, новых возможностей и сотрудничества. Азербайджан стремительно укрепляет свои позиции как важное связующее звено между Востоком и Западом. В Китае высоко ценят роль нашей страны в реализации инициативы “Пояс и путь”, рассматривая Баку не только как транзитный хаб, но и как надёжного партнёра, открывающего новые горизонты для регионального и глобального взаимодействия».

Съёмочная группа AnewZ посетила ключевые города Китая, чтобы показать страну изнутри и раскрыть её роль в международных транспортных проектах. В Сиане — колыбели древнего Шёлкового пути — команда увидела, как город превратился в крупнейший железнодорожный хаб, связывающий Китай с десятками стран Евразии.

В фильме также показан Шанхай как крупнейший мировой центр логистики и Шэньчжэнь как символ технологического прорыва Китая.

Отдельный акцент сделан на становлении долгожданного мира между Азербайджаном и Арменией, что открывает путь к расширению транспортных связей и углублению международного взаимодействия.

Особое внимание уделено росту товарооборота по линии Китай–Азербайджан и Китай–Европа через Средний коридор. Этот маршрут сегодня рассматривается как наиболее динамично развивающееся направление евразийской торговли, позволяющее значительно сокращать время доставки грузов и обеспечивать устойчивые логистические цепочки.

Таким образом, фильм стал результатом уникального маршрута — от древних караванных дорог Сианя до современного глобального центра логистики Шанхая, наглядно показывая, что Средний коридор приобретает стратегическую значимость для всего евразийского пространства.