Полина Рагимова начала тренировки в «Паниониосе»: «Это клуб с большими амбициями»

Азербайджанская волейболистка Полина Рагимова приступила к тренировкам в составе своего нового клуба – греческого «Паниониоса».

В грядущем сезоне у команды большие цели, учитывая выступление не только в национальной лиге, но и в еврокубке – Кубке Челлендж. В этой связи «Паниониос» заметно активизировался на трансферном рынке, результатом чего стало приобретение Рагимовой, которая отыграла в Бразилии за «Осаско», выиграв чемпионат, Кубок страны, а также Кубок Паулисты.

«У меня были предложения от различных клубов. Но в Греции я ни разу не играла, а интересно ставить перед собой новые вызовы. Бытовало мнение, что греческий клубный волейбол не очень сильный и востребованный, но в этом году увидела, что много мировых звезд едут именно сюда. То есть, уровень волейбола тут растет, поэтому стало интересно попробовать себя в греческой лиге», - призналась Рагимова.

«Паниониос» привлек шестерых легионеров. Парнерами Полины станут болгарская нападающая Элица Василева-Атанасевич, еще одна игрок атаки Бьянка Ристечевич из Сербии, диагональная из Украины Виктория Лохманчук, польская связующая Марлена Ковалевска и киприотка Катерина Закчаиу на позиции центральной блокирующей.

Тренером клуба является сербский специалист Драган Нешич, который после прошлого сезона, принесшего команде путевку в еврокубкии пятое место в чемпионате, продлил контракт еще на один год.

«Мне был очень приятен интерес со стороны «Паниониоса» и я рада оказаться здесь. Видно, что это команда с большими амбициями, которая в новом сезоне будет выступать и в еврокубках. Приятно стать частью этого коллектива, и я приложу все силы для того, чтобы играть ради успеха клуба», - отметила Рагимова, предвкушая новый сезон.