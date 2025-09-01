ОБСЕ: Решение о закрытии Минского процесса принято единогласно

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приветствует принятие решения Совета министров о закрытии Минского процесса и связанных с ним структур после совместного обращения Азербайджана и Армении.

Об этом сообщает Report.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Х. Синирлиоглу приветствовали принятие решения Совета министров о закрытии Минского процесса и связанных с ним структур после совместного обращения Армении и Азербайджана, говорится в сообщении организации.

"Хочу еще раз поздравить Армению и Азербайджан с историческими соглашениями, направленными на мир и нормализацию отношений, и с решением оперативно начать их реализацию. Я немедленно отреагировала на их совместное обращение и выражаю искреннюю благодарность сторонам за отличное сотрудничество в процессе. Также хочу отметить дух сотрудничества участвующих государств, позволивший достичь этого консенсуса", - заявила министр Валтонен.

Решение о закрытии Минского процесса принято единогласно всеми 57 странами-членами ОБСЕ.

Решение Совета министров последовало за Совместной декларацией от 8 августа, подписанной премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа.

После принятия решения ОБСЕ приступит к реализации закрытия Минского процесса и связанных структур.

Административные функции, такие как передача активов и оборудования, будут продолжены до завершения процесса не позднее 1 декабря 2025 года.