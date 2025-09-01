 Президент Азербайджана: Зангезурский коридор в ближайшее время станет еще одним важным сегментом Среднего коридора | 1news.az | Новости
Президент Азербайджана: Зангезурский коридор в ближайшее время станет еще одним важным сегментом Среднего коридора

First News Media15:20 - Сегодня
Зангезурский коридор в ближайшее время станет еще одним важным сегментом Среднего коридора, а также коридора Север-Юг, который укрепит мир, многостороннее партнерство.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на встрече в формате «ШОС плюс» в китайском городе Тяньцзинь.

Глава государства подчеркнул, что Зангезурский коридор принесет пользу всем близким и дальним соседям Азербайджана к востоку, западу, северу и югу от границ страны.

