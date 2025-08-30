В Азербайджане могут запретить вредные для здоровья стройматериалы

Правительство Азербайджана готовит пакет поправок в действующее законодательство о строительстве, предусматривающий усиление контроля и новые ограничения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Дорожную карту на 2025 год" по индикатору "Местоположение бизнеса" отчета Всемирного банка Business Ready.

Согласно документу, планируется введение ограничений на использование строительных материалов, вредных для здоровья; создание правовой базы для оценки и управления экологическими и радиационными рисками на стройплощадках; ужесточение ответственности за самовольные постройки, особенно в охраняемых и санитарных зонах, а также на территориях нефтегазовых месторождений; уточнение терминов и норм Градостроительного и строительного кодекса.

Кроме того, будут пересмотрены правила экспертизы проектов и расчета смет, а также уточнена ответственность за нарушения в несущих конструкциях.

Также рассматривается вопрос привлечения частных компаний к государственному строительному надзору.

Подготовленные предложения должны быть представлены в Комиссию в соответствии с международной практикой.

Срок исполнения документа установлен до 1 октября.