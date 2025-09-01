В рамках межправительственной стипендиальной программы азербайджанская молодежь обучается в 10 странах

Межправительственные стипендиальные программы для обучения азербайджанской молодежи за рубежом являются еще одной успешной инициативой, способствующей расширению охвата высшего образования.

Согласно изданию Azərbaycan müəllimi, в рамках программы обучение за рубежом граждан Азербайджанской Республики осуществляется на основе стипендиальных мест, выделяемых для

граждан Азербайджанской Республики другими странами или на взаимной основе.

Межправительственная стипендиальная программа является одним из основных инструментов обеспечения доступа граждан Азербайджана к образованию за рубежом. Основной целью реализации межправительственной стипендиальной программы является создание условий для обучения в ведущих высших учебных заведениях стран-партнеров для подготовки конкурентоспособных и высококвалифицированных специалистов, которые обеспечат будущее развитие нашей страны и будут соответствовать требованиям современного и будущего рынка труда.

В настоящее время существуют возможности обучения по межправительственной стипендиальной программе на различных уровнях образования в таких странах, как Китай, Латвия, Венгрия, Казахстан, Румыния, Россия, Таджикистан, Турция, Словакия, Кыргызстан. Продолжается международное сотрудничество с целью расширения географии стран-партнеров в сфере межправительственной стипендиальной программы.

В рамках программы в 2025-2026 учебном году 130 граждан Азербайджана получили право получить высшее образование в Венгрии, а 43 – в Китае.Они продолжат обучение в ведущих вузах этих стран на уровнях бакалавриата, магистратуры и докторантуры по специальностям, являющимся приоритетными для экономического развития страны. Кроме того, в рамках программы на 2025-2026 учебный год 8 граждан Азербайджана будут обучаться в высших учебных заведениях Румынии.