Агентство водных ресурсов Азербайджана: «Крышка люка, в который упал ребёнок, была на месте» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В связи с этим Агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) предоставило 1news.az следующий ответ:

«По имеющейся у нас информации, сначала по поводу инцидента обратились к смотрителю парка.

Когда смотритель пришёл и осмотрел люк, выяснилось, что крышка была на месте.

Затем сотрудники районного управления водоканала также осмотрели территорию и увидели, что крышка находилась на люке, то есть на своём месте. Хотим также отметить, что бывают случаи, когда пластиковые и чугунные крышки похищаются неизвестными лицами, однако в этот раз было установлено, что крышка была на месте».

12:45

Двухлетний ребенок провалился в открытый канализационный люк в Центральном парке.

Об этом сообщил родственник малыша.

Отмечается, что ребенок вместе с родителями приехал из России в Азербайджан. Инцидент произошел в тот момент, когда родители отдыхали в парке.

«Мы с трудом вытащили ребенка из люка. Он повредил голову, травмировал ноги. Мы повезли его к врачу, обследовали и, слава богу, он здоров. Мы обратились в правоохранительные органы и в столичную Исполнительную власть. Хотим, чтобы ответственный за это был найден», - сказал родственник.

Источник: Qafqazinfo