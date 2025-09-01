Агентство водных ресурсов Азербайджана: «Крышка люка, в который упал ребёнок, была на месте» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
В Центральном парке 2-летний ребёнок упал в открытый канализационный люк.
В связи с этим Агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) предоставило 1news.az следующий ответ:
«По имеющейся у нас информации, сначала по поводу инцидента обратились к смотрителю парка.
Когда смотритель пришёл и осмотрел люк, выяснилось, что крышка была на месте.
Затем сотрудники районного управления водоканала также осмотрели территорию и увидели, что крышка находилась на люке, то есть на своём месте. Хотим также отметить, что бывают случаи, когда пластиковые и чугунные крышки похищаются неизвестными лицами, однако в этот раз было установлено, что крышка была на месте».
12:45
Двухлетний ребенок провалился в открытый канализационный люк в Центральном парке.
Об этом сообщил родственник малыша.
Отмечается, что ребенок вместе с родителями приехал из России в Азербайджан. Инцидент произошел в тот момент, когда родители отдыхали в парке.
«Мы с трудом вытащили ребенка из люка. Он повредил голову, травмировал ноги. Мы повезли его к врачу, обследовали и, слава богу, он здоров. Мы обратились в правоохранительные органы и в столичную Исполнительную власть. Хотим, чтобы ответственный за это был найден», - сказал родственник.
Источник: Qafqazinfo