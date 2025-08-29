Азербайджан экстрадировал находившуюся в розыске гражданку Узбекистана

Ходатайство Генеральной прокуратуры Узбекистана о выдаче гражданки этого государства Бурхоновой Гульнозы Рахматуллаевны, 1987 года рождения, для привлечения к уголовной ответственности было удовлетворено Генеральной прокуратурой Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, Г.Р. Бурхонова, обвиняемая в совершении мошенничества и подделке официальных документов в Узбекистане, объявленная в международный розыск, была установлена и задержана в Азербайджане, в отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста.

В соответствии с Конвенцией «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года было принято решение об экстрадиции обвиняемой, она в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции была передана уполномоченному органу Узбекистана.