Президент Ильхам Алиев: За последние два года азербайджано-китайские связи вышли на качественно новый уровень
За последние два года наши связи вышли на качественно новый уровень.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на встрече в формате «ШОС плюс» в китайском городе Тяньцзинь.
«Азербайджан и Китай связывают теплые, дружественные отношения и всестороннее стратегическое партнерство. Углубление этих отношений является одним из важных направлений внешней политики Азербайджана», - отметил глава государства. Он назвал подписание в этом году совместного заявления об установлении стратегического партнерства между двумя странами историческим событием, подчеркнув, что это открыло новую страницу в азербайджано-китайских отношениях.
274