 Президент Ильхам Алиев: За последние два года азербайджано-китайские связи вышли на качественно новый уровень | 1news.az | Новости
Политика

Президент Ильхам Алиев: За последние два года азербайджано-китайские связи вышли на качественно новый уровень

First News Media14:53 - Сегодня
За последние два года наши связи вышли на качественно новый уровень.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на встрече в формате «ШОС плюс» в китайском городе Тяньцзинь.

«Азербайджан и Китай связывают теплые, дружественные отношения и всестороннее стратегическое партнерство. Углубление этих отношений является одним из важных направлений внешней политики Азербайджана», - отметил глава государства. Он назвал подписание в этом году совместного заявления об установлении стратегического партнерства между двумя странами историческим событием, подчеркнув, что это открыло новую страницу в азербайджано-китайских отношениях.

