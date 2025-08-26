В связи с «Формулой-1» в некоторых школах Баку могут быть введены ограничения

В случае принятия решения о введении определённых ограничений на территориях, где будет проводиться Гран-при Азербайджана по «Формуле-1», общественность будет своевременно проинформирована в установленном порядке.

Как передаёт 1news.az со ссылкой на Report, об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

Отметим, что Гран-при Азербайджана по «Формуле-1» состоится в период с 19 по 21 сентября. При этом два из указанных дней — 19 и 20 сентября — являются учебными днями.