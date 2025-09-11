В Анкаре опровергли утверждения об ударах Израиля по военным объектам Турции в Сирии

Утверждения о том, что Израиль наносит удары по объектам Вооруженных сил Турции в Сирии, беспочвенны и не соответствуют действительности.

Об этом на еженедельном брифинге заявил представитель Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк.

«Какой-либо негативной ситуации в отношении контингента, личного состава и техники ВС Турции, дислоцированных на территории Сирии, не наблюдается», - подчеркнул представитель ведомства.

Актюрк также прокомментировал недавнюю атаку Израиля на резиденцию переговорной группы палестинского движения ХАМАС в столице Катара Дохе. Он подчеркнул готовность Анкары ко всесторонней поддержке Катара на фоне удара Израиля по Дохе, назвав произошедшее неприкрытым нарушением суверенитета Катара.

Источник: Anadolu