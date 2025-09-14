В США заявили, что визит Трампа в Пекин оказался под вопросом

Китай пригласил президента США Дональда Трампа в Пекин, однако Белый дом еще не отреагировал, так как страны расходятся во мнениях по торговым вопросам и поставкам фентанила.

Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники.

«Государственный секретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет общались со своими коллегами из Китая, что породило слухи о встрече президентов, но недостаточный прогресс в торговых переговорах двух стран снизил шансы на проведение саммита в Пекине», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что высока вероятность встречи Трампа с Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), однако она является уже гораздо менее значимой. По данным источника, камнем преткновения стало то, что Китай не пресекает экспорт химических веществ, которые используются для производства фентанила. Китайская сторона предложила принять меры, но только в обмен на отмену Соединенными Штатами пошлин, связанных с фентанилом, введенных главой Белого дома в марте.

Источник: Gazeta.Ru