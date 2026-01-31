СМИ: Выборы президента Ирака пройдут 1 февраля
Выборы президента Ирака пройдут 1 февраля.
Новую дату определил Совет представителей (парламент) страны. Об этом сообщает ТАСС.
"На повестке дня заседания, которое состоится 1 февраля, стоит приведение к присяге ряда парламентариев и выборы президента страны", - говорится в пресс-релизе парламента, опубликованном агентством INA.
Выборы президента Ирака должны были состояться 27 января, однако заседание парламента было перенесено в силу отсутствия кворума.
