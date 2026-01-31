Лейла Алиева ознакомилась с «Азербайджанской комнатой» в Женевском офисе ООН

30 января Лейла Алиева ознакомилась с «Азербайджанской комнатой» в Женевском офисе Организации Объединенных Наций.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе ознакомления была предоставлена информация о концепции и национальных элементах, использованных в «Азербайджанской комнате». Было отмечено, что лишь немногие страны имеют собственные комнаты в Женевском офисе ООН. Эти комнаты используются для проведения различных сессий, заседаний и встреч во время мероприятий ООН. С этой точки зрения «Азербайджанская комната» в Женевском офисе ООН имеет важное значение в плане представления нашей страны.

Следует отметить, что «Азербайджанская комната» в Женевском офисе ООН была создана Фондом Гейдара Алиева. Здесь имеются соответствующие условия для проведения различных конференций и встреч, комната также оснащена современным программным обеспечением и высокотехнологичным оборудованием.

В дизайне «Азербайджанской комнаты» использованы национальные элементы, а также карабахский ковер, «шебеке», мугамное трио – тар, кяманча и гавал, фотографии, отражающие азербайджанскую природу и архитектуру.