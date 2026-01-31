Правительство США частично приостановило работу до одобрения финансирования

Частичная приостановка работы федерального правительства (шатдаун) началась в США в полночь 31 января (09:00 по Баку) в связи с отсутствием финансирования.

Американские СМИ сходятся во мнении, что преодолеть ее удастся в начале следующей недели.

30 января Сенат (верхняя палата Конгресса США) одобрил пакет законопроектов, предусматривающих финансирование работы большинства федеральных ведомств, в том числе Пентагона, Госдепартамента, министерств финансов, труда, здравоохранения и ряда других, до конца финансового года, который завершается в стране 30 сентября. Однако в связи с тем, что из пакета документов по настоянию представителей Демократической партии было исключено финансирование министерства внутренней безопасности (МВБ), принятые Сенатом законопроекты должна будет также одобрить Палата представителей Конгресса США.

После этого они будут переданы на подпись президенту страны Дональду Трампу.

Нижняя палата Конгресса вернется к работе 2 февраля. Таким образом, если она примет законопроекты о финансировании, а Трамп подпишет их в тот же день, шатдаун удастся преодолеть уже 2 февраля. Не исключено, что для этого потребуется больше времени.

Представители Демократической партии выступили за пересмотр законопроекта о финансировании МВБ после того, как гражданин США погиб в Миннеаполисе (штат Миннесота) из-за того, что сотрудник погранслужбы открыл по нему стрельбу. Финансирование МВБ будет продлено в текущем размере на две недели, ведутся переговоры о реформе иммиграционной службы ICE.

12 ноября 2025 года Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января включительно. Таким образом, на 43-й день был преодолен рекордный в истории США шатдаун.

Приостановка работы правительства началась в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения.

Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Источник: ТАСС