 Правительство США частично приостановило работу до одобрения финансирования | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Правительство США частично приостановило работу до одобрения финансирования

First News Media09:30 - Сегодня
Правительство США частично приостановило работу до одобрения финансирования

Частичная приостановка работы федерального правительства (шатдаун) началась в США в полночь 31 января (09:00 по Баку) в связи с отсутствием финансирования.

Американские СМИ сходятся во мнении, что преодолеть ее удастся в начале следующей недели.

30 января Сенат (верхняя палата Конгресса США) одобрил пакет законопроектов, предусматривающих финансирование работы большинства федеральных ведомств, в том числе Пентагона, Госдепартамента, министерств финансов, труда, здравоохранения и ряда других, до конца финансового года, который завершается в стране 30 сентября. Однако в связи с тем, что из пакета документов по настоянию представителей Демократической партии было исключено финансирование министерства внутренней безопасности (МВБ), принятые Сенатом законопроекты должна будет также одобрить Палата представителей Конгресса США.

После этого они будут переданы на подпись президенту страны Дональду Трампу.

Нижняя палата Конгресса вернется к работе 2 февраля. Таким образом, если она примет законопроекты о финансировании, а Трамп подпишет их в тот же день, шатдаун удастся преодолеть уже 2 февраля. Не исключено, что для этого потребуется больше времени.

Представители Демократической партии выступили за пересмотр законопроекта о финансировании МВБ после того, как гражданин США погиб в Миннеаполисе (штат Миннесота) из-за того, что сотрудник погранслужбы открыл по нему стрельбу. Финансирование МВБ будет продлено в текущем размере на две недели, ведутся переговоры о реформе иммиграционной службы ICE.

12 ноября 2025 года Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января включительно. Таким образом, на 43-й день был преодолен рекордный в истории США шатдаун.

Приостановка работы правительства началась в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения.

Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Источник: ТАСС

Поделиться:
260

Актуально

Политика

Азербайджан и ОАЭ готовятся к совместным учениям «Щит мира - 2026» - ВИДЕО

Политика

Парламентам мира направлен призыв в связи с WUF13 в Азербайджане - ФОТО

Политика

Исполняется 142 года со дня рождения Мамед Эмина Расулзаде

Общество

С участием Лейлы Алиевой в Женеве обсуждены экологические проблемы Каспийского ...

В мире

Проект конституции Казахстана включает один семилетний срок для президента

Саудовская Аравия считает, что отказ США от удара укрепит власти Ирана

Правительство США частично приостановило работу до одобрения финансирования

В Google Maps появился говорящий искусственный интеллект Gemini

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Полиция Ирана задержала более 200 участников беспорядков

Смартфон Нетаньяху привлёк внимание журналистов из-за заклеенной камеры

В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса, способного вызвать эпидемию

СМИ: В Саудовской Аравии сокращают госрасходы на фоне сдержанных цен на нефть и подготовки к масштабным мероприятиям

Последние новости

Скончался полковник Тельман Оруджев

Сегодня, 11:40

Проект конституции Казахстана включает один семилетний срок для президента

Сегодня, 11:27

Парламентам мира направлен призыв в связи с WUF13 в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 11:17

В Баку избили сына народного артиста

Сегодня, 11:10

Саудовская Аравия считает, что отказ США от удара укрепит власти Ирана

Сегодня, 10:50

В Турции задержаны Хасан Джан Кая и Reynmen

Сегодня, 10:35

Азербайджан и ОАЭ готовятся к совместным учениям «Щит мира - 2026» - ВИДЕО

Сегодня, 10:17

Жестокое убийство в Геранбое: задержан ветеран Отечественной войны - ФОТО

Сегодня, 10:05

Исполняется 142 года со дня рождения Мамед Эмина Расулзаде

Сегодня, 09:45

Правительство США частично приостановило работу до одобрения финансирования

Сегодня, 09:30

В Google Maps появился говорящий искусственный интеллект Gemini

Сегодня, 09:15

Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии ракет к системам Patriot на $9 млрд

Сегодня, 09:00

СМИ: Выборы президента Ирака пройдут 1 февраля

Сегодня, 08:35

СМИ: Токийский университет в апреле испытает на людях вакцину от вируса Нипах

Сегодня, 08:20

Лейла Алиева ознакомилась с «Азербайджанской комнатой» в Женевском офисе ООН

Сегодня, 00:34

С участием Лейлы Алиевой в Женеве обсуждены экологические проблемы Каспийского моря - ФОТО

30 / 01 / 2026, 23:54

Снижен скоростной режим на трассе Зыхский круг-аэропорт

30 / 01 / 2026, 23:42

Лейла Алиева встретилась с гендиректором Женевского офиса ООН

30 / 01 / 2026, 23:23

Спецпредставитель Президента Азербайджана провёл встречи с руководством Пакистана

30 / 01 / 2026, 23:20

Зеленский о первом дне «энергетического перемирия» с Россией

30 / 01 / 2026, 23:11
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48