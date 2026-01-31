 Азербайджан и ОАЭ готовятся к совместным учениям «Щит мира - 2026» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Азербайджан и ОАЭ готовятся к совместным учениям «Щит мира - 2026» - ВИДЕО

First News Media10:17 - Сегодня
Азербайджан и ОАЭ готовятся к совместным учениям «Щит мира - 2026» - ВИДЕО

Подготовительные тренировки к совместным оперативно-тактическим учениям «Щит мира – 2026», которые пройдут с участием военнослужащих Азербайджанской армии и Вооружённых сил Объединённых Арабских Эмиратов, проводятся в Абу-Даби, сообщает пресс-служба Министерства обороны АР.

Сначала до сведения личного состава были доведены требования по соблюдению мер безопасности, после чего был представлен подробный брифинг о цели учений, сценарии, районе проведения, поэтапном плане действий и задачах, подлежащих выполнению.

Учения пройдут в условиях населённого пункта, горной местности и морской среды. В соответствии с планом учений будут выполнены задачи по выявлению и нейтрализации незаконных вооружённых формирований, действующих в горной местности, восстановлению контроля над захваченным судном, нейтрализации террористических элементов и освобождению заложников, эвакуации раненых, предотвращению беспорядков и диверсионных действий, создающих угрозу общественной безопасности в населённом пункте, а также проведению противопожарных мероприятий.

Отметим, что совместные оперативно-тактические учения «Щит мира – 2026» пройдут 2-3 февраля.

