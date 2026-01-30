 Представитель Азербайджана в ООН: Международное право должно применяться ко всем в равной степени | 1news.az | Новости
Представитель Азербайджана в ООН: Международное право должно применяться ко всем в равной степени

First News Media22:54 - 30 / 01 / 2026
Устав ООН и принципы международного права должны применяться ко всем последовательно и равноправно.

Как сообщает Report, об этом заявил первый секретарь постоянного представительства Азербайджана при ООН Магсад Гусейнов в ходе заседания по формуле Аррии на тему "Обеспечение нерушимости договоров для поддержания международного мира и безопасности", организованного в Совбезе ООН постпредством Пакистана.

Дипломат в своем выступлении отметил, что обязательства, взятые странами, должны выполняться добросовестно. Он также подчеркнул важность восстановления разрушенных городов, очистки территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, безопасного возвращения вынужденных переселенцев и восстановления биоразнообразия для продвижения мира.

В заключение дипломат вновь заявил о решимости Азербайджана продолжать последовательные усилия по дальнейшему укреплению мира, безопасности и стабильности в регионе и за его пределами, а также по содействию международному и региональному партнерству и сотрудничеству.

