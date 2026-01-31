 В Google Maps появился говорящий искусственный интеллект Gemini | 1news.az | Новости
В Google Maps появился говорящий искусственный интеллект Gemini

First News Media09:15 - Сегодня
В Google Maps появилась возможность взаимодействовать с ИИ-ассистентом Gemini во время навигации при пеших и велосипедных маршрутах.

Нововведение стало расширением функции разговорной навигации, которая ранее была доступна только в режиме поездки на автомобиле и была запущена в ноябре. Об этом сообщает издание MacRumors.

Пользователи могут задавать вопросы голосом, не покидая экран навигации и не отвлекаясь от движения. Во время прогулки можно, например, уточнить информацию о районе или спросить о кафе с туалетом по пути, а при поездке на велосипеде – узнать расчетное время прибытия, не убирая руки с руля. Gemini также поддерживает уточняющие запросы, позволяя последовательно получать дополнительные детали.

Помимо поисковых вопросов, ассистент принимает навигационные команды, включая добавление остановок, показ альтернативных маршрутов и отключение голосовых подсказок. Также доступны практические запросы о ближайшем повороте или погоде в пункте назначения.

Активация Gemini возможна через значок ассистента в правом верхнем углу экрана или с помощью голосовой команды.

Источник: Gazeta.ru

