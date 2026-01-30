 Арестованы руководитель РЦ «Гуртулуш» Джейхун Салманов и двое сотрудников - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Арестованы руководитель РЦ «Гуртулуш» Джейхун Салманов и двое сотрудников - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова22:00 - Сегодня
Арестованы руководитель РЦ «Гуртулуш» Джейхун Салманов и двое сотрудников - ОБНОВЛЕНО

Рассмотрено поступившее в суд представление следственного органа об избрании меры пресечения в отношении руководителя Реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова.

Как сообщает АПА, на процессе, состоявшемся в Сумгайытском городском суде под председательством судьи Гюнель Исмаиловой, в отношении руководителя Реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца и 10 дней.

17:47

В суд направлено представление об аресте руководителя реабилитационного центра «Гуртулуш» и двух его сотрудников.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, следственный орган направил в Сумгайытский городской суд представление об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении руководителя центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова и еще двух сотрудников. Ожидается, что представление будет рассмотрено и решение принято уже сегодня.

Напомним, что ранее были задержаны руководитель центра Салманов Джейхун Мазахир оглу и сотрудники учреждения - Магеррамов Эльшад Магеррам оглу и Алиев Натиг Эльдениз оглу. Им предъявлены обвинения по статьям 127 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью), 133 (истязание), 144 (похищение человека) и 145 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса АР.

Ранее Генеральная прокуратура распространила информацию о нарушениях, выявленных в реабилитационном центре «Гуртгулуш». Сообщалось, что на основании жалоб граждан прокуратура города Сумгайыт провела расследование деятельности филиала ООО «Реабилитационный центр Гуртулуш».

На основании собранных первичных улик было возбуждено уголовное дело и ведется предварительное следствие по статьям 125 (доведение до самоубийства), 145.2.1 и 145.2.4 (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц) УК Азербайджанской Республики.

13:25

Стали известны обвинения, предъявленные руководителю реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхуну Салманову и еще двум сотрудникам.

Как передает 1news.az, по сообщению APA, они обвиняются по статьям 127 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью), 133 (истязание), 144 (похищение человека) и 145 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса.

10:00

Задержаны руководитель реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхун Салманов и еще двое сотрудников учреждения.

Задержанными являются Салманов Джейхун Мазахир оглу, Магеррамов Эльшад Магеррам оглу и Алиев Натиг Эльданиз оглу.

Как сообщает 1news.az, пресс-служба Генеральной прокуратуры подтвердила данный факт, дополнительная информация будет предоставлена позже.

Отметим, что ранее Генеральная прокуратура уже распространяла информацию о правонарушениях, выявленных в реабилитационном центре «Гуртулуш». Сообщалось, что на основании жалоб граждан о незаконных действиях в филиале ООО «Реабилитационный центр «Гуртулуш», расположенном в Сумгайыте, в городской прокуратуре была проведена проверка.

На основании собранных первичных доказательств было возбуждено уголовное дело и начато предварительное следствие по статьям 125 (доведение до самоубийства), 145.2.1 и 145.2.4 (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Стоит отметить, что в последнее время название данного центра часто упоминалось в связи с заслуженным журналистом Насими Набизаде, который проходил там лечение. Однако уголовное дело не связано с этим инцидентом - жалоба поступила в прокуратуру еще в декабре прошлого года.

Читайте по теме:

В отношении реабилитационного центра Qurtuluş возбуждено уголовное дело

Сбежавший из реабилитационного центра Насими Набизаде найден - ОБНОВЛЕНО

Реабилитация или тюрьма? 1news.az разбирается с историей Насими Набизаде

Проведена проверка реабилитационного центра, откуда сбежал Насими Набизаде

Арестован брат Насими Набизаде

Бесплатное лечение в обмен на видео: Руководитель центра Qurtuluş раскрыл условия реабилитации Набизаде - Эксклюзив

Поделиться:
2206

Актуально

Xроника

Утвержден «План мероприятий в связи с объявлением 2026 года «Годом ...

Общество

Арестованы руководитель РЦ «Гуртулуш» Джейхун Салманов и двое сотрудников - ...

Политика

Освобожден от должности глава ИВ Гарадагского района Баку

Политика

Азербайджан и ООН обсудили сотрудничество в рамках новой Рамочной программы

Общество

Арестованы руководитель РЦ «Гуртулуш» Джейхун Салманов и двое сотрудников - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана - ВИДЕО

Гейдар Мирза о последствиях пожара: Сначала возмещение ущерба людям, потом - бизнес

Житель Загаталы закупил крупную партию наркотиков у гражданина Ирана для перепродажи

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

В Баку похищены катализаторы автобусов, принадлежащих компании BakuBus

Скончавшийся в отеле в центре Баку мужчина оказался главой диаспоры

Трамваи возвращаются в Баку

Трагедия на тренинге в Камбодже: умер сотрудник ANAMA - ФОТО

Последние новости

Арестованы руководитель РЦ «Гуртулуш» Джейхун Салманов и двое сотрудников - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 22:00

В ООН состоялся дипломатический брифинг на тему WUF13

Сегодня, 21:55

Трамп: США направляют к Ирану более крупные силы, чем к Венесуэле

Сегодня, 21:31

Определились даты матчей «Карабаха» против «Ньюкасла» в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 21:27

Путин принял в Кремле секретаря Совбеза Ирана

Сегодня, 21:21

ФРГ приветствует налаживание экономического взаимодействия между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 21:14

В Kapital Bank назначен первый заместитель председателя правления

Сегодня, 20:53

Хикмет Гаджиев: В Азербайджане обеспокоены неопределённостью в связи с возможным ударом США по Ирану

Сегодня, 20:35

Президент Египта: Между Ираном и США необходимо наладить дипломатический диалог

Сегодня, 20:19

Минфин США ввел санкции против главы МВД Ирана

Сегодня, 20:09

Освобожден от должности глава ИВ Гарадагского района Баку

Сегодня, 20:02

Гутерриш: ООН находится под угрозой «неминуемого финансового коллапса»

Сегодня, 19:27

Трансформация такси: роль мобильных приложений и службы поддержки - ВИДЕО

Сегодня, 19:10

Эрдоган провел встречу с главой МИД Ирана

Сегодня, 18:46

Центробанк Азербайджана и китайская UnionPay подписали меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 18:36

Азербайджан и США завершают работу над Хартией стратегического партнерства

Сегодня, 18:27

На заседании Экономического совета обсужден план деятельности на 2026 г

Сегодня, 18:15

В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана - ВИДЕО

Сегодня, 18:00

Иран намерен развивать свою оборонную инфраструктуру

Сегодня, 17:57

Глава Минюста Гренландии: «Нас не купить»

Сегодня, 17:54
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48