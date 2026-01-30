Арестованы руководитель РЦ «Гуртулуш» Джейхун Салманов и двое сотрудников - ОБНОВЛЕНО

Рассмотрено поступившее в суд представление следственного органа об избрании меры пресечения в отношении руководителя Реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова.

Как сообщает АПА, на процессе, состоявшемся в Сумгайытском городском суде под председательством судьи Гюнель Исмаиловой, в отношении руководителя Реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца и 10 дней.

В суд направлено представление об аресте руководителя реабилитационного центра «Гуртулуш» и двух его сотрудников.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, следственный орган направил в Сумгайытский городской суд представление об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении руководителя центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова и еще двух сотрудников. Ожидается, что представление будет рассмотрено и решение принято уже сегодня.

Напомним, что ранее были задержаны руководитель центра Салманов Джейхун Мазахир оглу и сотрудники учреждения - Магеррамов Эльшад Магеррам оглу и Алиев Натиг Эльдениз оглу. Им предъявлены обвинения по статьям 127 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью), 133 (истязание), 144 (похищение человека) и 145 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса АР.

Ранее Генеральная прокуратура распространила информацию о нарушениях, выявленных в реабилитационном центре «Гуртгулуш». Сообщалось, что на основании жалоб граждан прокуратура города Сумгайыт провела расследование деятельности филиала ООО «Реабилитационный центр Гуртулуш».

На основании собранных первичных улик было возбуждено уголовное дело и ведется предварительное следствие по статьям 125 (доведение до самоубийства), 145.2.1 и 145.2.4 (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц) УК Азербайджанской Республики.

Стали известны обвинения, предъявленные руководителю реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхуну Салманову и еще двум сотрудникам.

Как передает 1news.az, по сообщению APA, они обвиняются по статьям 127 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью), 133 (истязание), 144 (похищение человека) и 145 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса.

Задержаны руководитель реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхун Салманов и еще двое сотрудников учреждения.

Задержанными являются Салманов Джейхун Мазахир оглу, Магеррамов Эльшад Магеррам оглу и Алиев Натиг Эльданиз оглу.

Как сообщает 1news.az, пресс-служба Генеральной прокуратуры подтвердила данный факт, дополнительная информация будет предоставлена позже.

Отметим, что ранее Генеральная прокуратура уже распространяла информацию о правонарушениях, выявленных в реабилитационном центре «Гуртулуш». Сообщалось, что на основании жалоб граждан о незаконных действиях в филиале ООО «Реабилитационный центр «Гуртулуш», расположенном в Сумгайыте, в городской прокуратуре была проведена проверка.

На основании собранных первичных доказательств было возбуждено уголовное дело и начато предварительное следствие по статьям 125 (доведение до самоубийства), 145.2.1 и 145.2.4 (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Стоит отметить, что в последнее время название данного центра часто упоминалось в связи с заслуженным журналистом Насими Набизаде, который проходил там лечение. Однако уголовное дело не связано с этим инцидентом - жалоба поступила в прокуратуру еще в декабре прошлого года.

