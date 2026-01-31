Саудовская Аравия считает, что отказ США от удара укрепит власти Ирана

Министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд считает, что отказ США от возможного удара по Ирану укрепит руководство в Тегеране.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, такую позицию саудовский министр изложил во время закрытого брифинга в Вашингтоне с участием глав местных аналитических центров. За день до этого, отмечает Axios, он провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио, военным министром Питом Хегсетом, спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Дэном Кейном.

Как пишет портал, глава Минобороны Саудовской Аравии утверждал, что «на данном этапе, если это (удар по Ирану) не состоится, это лишь укрепит» иранское руководство. По утверждению Axios, саудовский министр выразил мнение о том, что администрации президента США Дональда Трампа придется принять меры военного характера, постаравшись при этом избежать эскалации. Axios подчеркивает, что подобные высказывания расходятся с официальной позицией Эр-Рияда.