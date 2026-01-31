 Исполняется 142 года со дня рождения Мамед Эмина Расулзаде | 1news.az | Новости
Исполняется 142 года со дня рождения Мамед Эмина Расулзаде

09:45 - Сегодня
Со дня рождения государственного и общественного деятеля, политика и публициста, одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920) и лидеров азербайджанской политической эмиграции Мамеда Эмина Расулзаде проходит 142 года.

Мамед Эмин Расулзаде был одной из наиболее ярких фигур политической истории Азербайджана начала XX века, вместе с единомышленниками он стоял у истоков азербайджанской государственности. Он непосредственно руководил процессом зарождения и становления первой светской республики на мусульманском Востоке.

Его бессмертное изречение: «Однажды поднятое знамя не падет никогда» стало одним из символов незыблемости независимости Азербайджана.

Мамед Эмин Расулзаде родился 31 января 1884 года в селе Новханы в окрестностях Баку, в семье ахунда местной мечети. Несмотря на свои религиозные взгляды, отец отдал сына в светскую русско-татарскую школу, окончив которую, Мамед Эмин Расулзаде продолжил учебу в Бакинском техническом училище.

В 1902 году 18-летний Мамед Эмин Расулзаде создает среди учащихся «Организацию мусульманской молодежи Мусават». В 1903 году появляется его первая статья о чистоте родного языка в газете «Шарги Рус» («Русский Восток») — единственной в России газете, издававшейся на азербайджанском языке.

В 1904 году он вместе с Миргасаном Мовсумовым и Мамед Гасаном Гаджинским основал мусульманскую социал-демократическую организацию «Гуммет», бывшую автономной частью Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Был главным редактором партийных газет «Гуммет», «Текямул», «Йолдаш». Также писал статьи для непартийных газет «Иршад» и «Терегги», издаваемых Ахмедбеком Агаоглу.

После революции из-за репрессий царского режима в 1909 году выехал в Персию, где участвовал в революционных событиях, был одним из создателей Демократической партии. Стал первым редактором партийной газеты «Ирани Ноу» («Новый Иран»). В 1911 году после подавления иранской революции был вынужден уехать в Турцию. Сотрудничал с журналом «Тюрк юрду». В 1913 году после объявления амнистии по случаю 300-летия династии Романовых вернулся в Баку. Оставил старую партию «Гуммет» и стал создателем новой партии «Мусават».

После Февральской революции 1917 года участвовал в работе Кавказского мусульманского съезда, проходившего в апреле в Баку, и первого Всероссийского мусульманского съезда, прошедшего в мае 1917 в Москве. По предложению Расулзаде было принято постановление о необходимости федеративного устройства России.

После объединения партии «Мусават» с Тюркской партией федералистов в июне 1917-го на 1-м съезде «Тюркской демократической партии Мусават» (26-31 октября, Баку) избран председателем ЦК.

После разгона большевиками 6 января 1918 года Всероссийского Учредительного Собрания, участвовал в работе Закавказского сейма, провозгласившего создание независимой Закавказской Демократической Федеративной Республики.

27 мая 1918 года большинством голосов был избран председателем Азербайджанского национального совета, который был создан из членов мусульманской фракции сейма. Возглавил Азербайджанский Национальный Совет, провозгласивший создание Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920 гг.).
М.Э.Расулзаде является основателем первого в Азербайджане высшего учебного заведения - Бакинского государственного университета.

После установления советской власти в Азербайджане (28 апреля 1920) покинул Азербайджан.
В 1922 году эмигрировал из СССР, выехав через Финляндию в Турцию. Издавал газету «Ени Гафгазия» («Новый Кавказ»). В 1931 году был выслан из Турции.

С 1932 года начинается период его деятельности в Европе, в частности, в Польше и Германии. В эти годы он издает в Германии газету «İstiqlal» и журнал «Qurtuluş». В Польше создает Азербайджанское национальное издательство, где выпускает на польском языке книгу «Азербайджан в борьбе за независимость».

Затем Мамед Эмин Расулзаде вновь вернулся в Турцию, где скончался 6 марта 1955 года. Похоронен на кладбище Asri Mezarlık в Анкаре.

