Жестокое убийство в Геранбое: задержан ветеран Отечественной войны - ФОТО

В Геранбойском районе произошло убийство.

Как сообщает АПА, случай зафиксирован в селе Фахралы.

В результате нападения с применением холодного оружия две женщины получили серьезные травмы. Одна из них - Жаля Йолчуева (1995 г.р.) - была доставлена в одну из больниц Гянджи. Ее свекровь - Зоя Ахмедова (1963 г.р.) - получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте происшествия.

По предварительным данным, преступление совершил сын погибшей - Эмин Велиев (1987 г.р.). Сообщается, что он является ветераном Отечественной войны, инвалидом III группы и ранее испытывал психологические проблемы. У подозреваемого двое несовершеннолетних детей.

По имеющейся информации, во время семейного конфликта в собственном доме Э.Велиев смертельно ранил мать и нанес ножевые ранения своей супруге. После инцидента он попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается.