Минюст США обнародовал все документы из досье Эпштейна

First News Media22:25 - 30 / 01 / 2026
Министерство юстиции США объявило о том, что опубликовало все документы из досье уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна.ачи Конгрессу США окончательного доклада" по этому делу обязательства его ведомства по обнародованию документов из досье Эпштейна "будут выполнены целиком".

Замминистра сообщил, что Минюст США публикует "свыше 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков". Лица всех запечатленных в этих материалах женщин, кроме помощницы Эпштейна Гислейн Максвелл, заретушированы, отметил Бланш. Как он уточнил, не все эти видеоролики и фотоснимки сделаны Эпштейном или кем-то из его окружения, данные материалы включают и "большие объемы коммерческой порнографии". "Мы не стали скрывать лица никого из мужчин [на этих фотографиях и видео]", - отметил Бланш. "Нет никакого транша сверхсекретных документов о Джеффри Эпштейне, который мы скрываем", - заверил замглавы Минюста США.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года. В число знакомых Эпштейна входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и действующий глава американской администрации Дональд Трамп.

Источник: ТАСС

